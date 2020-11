Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet komen in actie in Nijmegen: ‘Dit is de meest vreedzame manier’

Nieuw licht op het verhaal van beeldhou­wer en verzetsman Marius van Beek

13 november NIJMEGEN - Hij ontsnapte als lid van het verzet in Nijmegen ternauwernood aan de dood en werd na de oorlog een van de bekendste beeldhouwers van het land: Marius van Beek (1921 - 2003). Zijn verhaal is nu - in een nieuw jasje - heruitgegeven.