Voor- en tegenstanders Zwarte Piet willen actie tijdens intocht Sinterklaas in Nijmegen

UpdateNIJMEGEN - Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet kondigen acties aan tijdens de intocht van Sinterklaas zaterdag in Nijmegen. Kick Out Zwarte Piet voert actie tegen een zwarte zwartepiet, de harde kern van de NEC-supporters is niet van plan deze anti-zwartepietenactie in Nijmegen te tolereren.

‘Schop ze de stad uut!’, staat onder de oproep die in verschillende Nijmeegse appgroepen is gedeeld uit naam van de ‘oude’ East Side. Dat is de (goeddeels) oudere garde van de HKN, de harde kern van NEC-supporters. Die wil zaterdagmiddag om 12.30 uur verzamelen op de Grote Markt in de Nijmeegse binnenstad.

Geëtter

,,De East Side is het geëtter rondom zwartepiet helemaal zat”, zegt een bron die goed is ingevoerd in de harde kern van NEC. ,,Deze jongens willen gewoon met hun kinderen naar de intocht kunnen, zonder gedoe. Ze willen ervoor gaan zorgen dat de anti-zwartepiet-actievoerders niet eens in de buurt van de intocht kunnen komen. Ze zijn bereid om te vechten, de woede is groot. Het moet een keer afgelopen zijn.”

De insider zegt dat de East Side zaterdag een man of tachtig op de been kan brengen. ,,Van jong tot redelijk oud.” Volgens geruchten zouden hooligans van De Graafschap mogelijk naar Nijmegen komen om de actie te ondersteunen. Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen laat weten dat op dit moment nog geen enkele actiegroep zich officieel heeft gemeld bij de gemeente. ,,Wij volgen de berichten en geruchten op internet uiteraard op de voet.”

Racistische karikatuur

Kick Out Zwarte Piet is een landelijke club die dit weekend in achttien plaatsen tijdens de sinterklaasintocht in actie wil komen; zij zien een zwarte zwartepiet als een ‘racistische karikatuur’. Via Facebook worden sympathisanten opgeroepen om ook naar Nijmegen te komen. Onduidelijk is vooralsnog of dat echt tot een protest leidt en hoeveel activisten er dan zullen komen. De stoomboot legt zaterdagmiddag om 13.00 uur aan aan de westelijke Waalkade, waar burgemeester Hubert Bruls sinterklaas en zijn zwartepieten verwelkomt.

De stichting die de sinterklaasintocht in Nijmegen organiseert, vindt het akelig dat de dreiging van geweld boven het kinderfeest hangt. “We luisteren goed wat kan en niet kan en wat landelijk gebeurt”, zegt Wouter Fremery van de stichting. “Morgen (dinsdag, red.) is de uitspraak in de rechtszaak om de landelijke intocht in Zaandam in zijn geheel te verbieden. Dat volgen we, want dat heeft ook invloed op het sinterklaasfeest hier. Met de gemeente gaan we vervolgens samen zoeken naar wat voor Nijmegen het beste is.”

Volgens insider van de supporters hoopt de East Side dat Bruls het anti-zwartepietprotest zal verbieden of verplaatsen naar een locatie waar ‘de kinderen er geen last van hebben’.