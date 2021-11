Voor volgende week vrijdag is ‘klein wonder’ nodig, zegt Radboudumc dat al tientallen operaties afblaast

Dat stelt Chantal Bleeker, hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten en internist-infectioloog in het Radboudumc, die er belast is met het organiseren van alle coronazorg.



,,We hebben de afgelopen twee weken al 30 procent van alle operaties af moeten zeggen waarvoor een ic-opname nodig is. Maar de afgelopen week ook al operaties waarbij mensen niet in een ic-bed terecht komen maar op de gewone verpleegafdeling. Omdat we het personeel nodig hebben voor de coronapatiënten.’’



De nu aangekondigde maatregelen hadden wat haar betreft zeker een week eerder genomen moeten worden, omdat dan de besmettingen niet zo hoog waren opgelopen. ,,Vroegtijdig ingrijpen had heel wat ellende gescheeld, maar dit is in ieder geval nodig en ik vind het ook goed dat de urgentie ervan meer benadrukt is.”