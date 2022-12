Voor Wim (74) is z'n dagelijkse rondje stad een wandeling vol obstakels: ‘Gevaarlijk met de rollator’

Stadsarche­o­loog van Nijmegen gaat met pensioen, maar blijft graven om het Romeins verleden te verklaren

NIJMEGEN - In Sevenum werd de Nijmeegse stadsarcheoloog Harry van Enckevort (66) in de vroege jaren 70 betoverd. In de aardbeienvelden van zijn vader moest hij plantjes rooien en vond hij van alles. Scherfjes, fragmenten van aardewerken pijpen. Dat was het begin van zijn latere carrière als archeoloog. Nu gaat hij met pensioen.

26 december