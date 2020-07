Vooralsnog geen trekkerverbod bij protesten: ‘Demonstreren is een grondrecht’

DOETINCHEM/NIJMEGEN - Een trekkerverbod bij demonstraties, zoals de noordelijke provincies hebben ingesteld, komt er in Oost-Nederland ‘vooralsnog niet.’ Coördinerend burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen ziet daar geen reden toe zolang de verkeersveiligheid niet in het geding is.