Voorgoed uit de auto, ook als de Waalbrug klaar is

Je fiets terugverdienen

De gemeente Nijmegen is in zee gegaan met het Amsterdamse bedrijf Urbee, dat deelnemers desgewenst een persoonlijke e-bike kan leveren. Deze service is alleen bestemd voor forensen die veelvuldig over de doorgaande routes in Nijmegen-West rijden (Weurtseweg, Industrieweg/Marialaan/Tunnelweg, Wolfskuilseweg, Voorstadslaan en Molenweg). Zo’n abonnement kost 120 euro per maand. Maar door de elektrische fiets tussen 15.00 en 19.00 uur te gebruiken op die routes, kunnen gebruikers 10 euro per dag terugverdienen. Na twaalf keer wordt de e-bike dus gratis. Ook deze service werkt via een app, Go about, waarmee ook het fietsslot te openen is.