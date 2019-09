Voorlopig geen bouwstop in Nijmegen door stikstof-uitspraak, wel onzekerheid

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen verwacht niet dat grote bouwprojecten in gevaar zijn door de stikstof-uitspraak die de Raad van State ruim drie maanden geleden deed. De gemeente Nijmegen verwacht niet dat er bouwprojecten afgezegd moeten worden. Vertraging is er ook nog niet.

Maar toch is er onzekerheid, sinds de hoogste bestuursrechter in ons land eind mei een streep zette door het landelijke stikstofbeleid. Alle activiteiten die de hoeveelheid stikstof in de lucht doen toenemen en daardoor natuurgebieden kunnen aantasten, zijn onzeker geworden.

Kunnen er nieuwe scholen gebouwd worden? Komen er nieuwe bedrijfskavels bij waar economisch Nijmegen zo om zit te springen? Kunnen alle nieuwe woningbouwprojecten in de Waalsprong en het Waalfront gerealiseerd worden?

Er zijn veel projecten die de hoeveelheid stikstof doen toenemen. Intensieve veehouderijen, grote infrastructurele werken en industrieprojecten veroorzaken de hoogste toename van stikstof. Daar heeft Nijmegen nauwelijks mee te maken. Maar wel met woningbouw, bijbehorende wegen- en kabelaanleg en andere voorzieningen.

Uiterwaarden zijn beschermd natuurgebied

In Nijmegen is het de natuur rond de uiterwaarden van de Waal die zijn aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Er is een Kernteam Stikstof geformeerd dat alle gevolgen in beeld moet brengen. Volgens wethouder Noël Vergunst zijn er bij alle lopende bouwprojecten nauwkeurige berekeningen gemaakt en daarom verwacht hij niet dat er een bouwstop ingesteld moet worden. ,,Het is hier niet zoals in Ede, met de Veluwe vlakbij. Een groot project zoals de grote verbouwing van het Bastion Hotel is al vijf kilometer verwijderd van het natuurgebied.”

Maar echt duidelijk is nog niet wat het effect van de stikstof-uitspraak op de ontwikkelingen in de stad. ,,We wachten op de regels van het Rijk”, zegt Vergunst. ,,Die komen binnen twee weken, is nu het verhaal. Er is intussen wel onzekerheid bij projectontwikkelaars, woningcorporaties vooral, die bang zijn dat in Nijmegen alles op slot gaat. Er is risico dat juridische procedures langer duren, terwijl de bouwkosten intussen oplopen.”

Per project wordt haalbaarheid bekeken

Vergunst is optimistisch over de gevolgen, omdat in de Waalsprong agrarische gebieden, zoals kassen, veehouderijen en akkerbouwbedrijven, worden omgezet in woongebieden die ook nog eens gasloos zijn. Het Waalfront gaat van industrie naar gasloze woningbouw. Dat zorgt in beide gevallen voor minder stikstofuitstoot.