Voorlopig kun je weer gratis de Stevenskerk in

Onduidelijk is nog of volgend jaar weer betaald moet worden door bezoekers van boven de 12 jaar. Directeur Heleen Wijgers wil eerst horen wat de 85 vrijwilligers van De Stevenskring ervan vinden.

De proef van vier maanden heeft geld opgeleverd voor restauratie en onderhoud van de kerk, aldus Wijgers. Tegelijkertijd nam echter het bezoek af. Wijgers: ,,Ik verwacht dat we in januari weten hoe we verdergaan."

Restauratie

De Stichting Stevenskerk wilde kijken of met de entreeheffing geld was binnen te halen voor onder meer de restauratie en verduurzaming van het iconische gebouw. Tot 1 augustus konden bezoekers een vrijwillige bijdrage geven, maar dat leverde jaarlijks slechts 30.000 euro op, omgerekend zo'n 22 cent per bezoeker. Dat is bij lange na niet voldoende voor opknappen en behouden.

Er was meteen kritiek. Wijgers: ,,Sommige bezoekers vinden dat voor een kerk niet betaald moet worden. Maar wij zijn geen kerkelijke instelling, maar een particuliere stichting die rond moet zien te komen." Ook van de vrijwilligers kwam kritiek, maar na uitgebreide uitleg gingen zij akkoord. Slechts een vijftal haakte af.

Uit een peiling van deze krant, gehouden in de zomer, bleek dat de meeste Nijmegenaren geen problemen hebben met een entreeprijs van 2 euro. Van de 800 stemmers waren er 455 (57 procent) het eens met het heffen van het entreegeld voor het behoud van de kerk; 345 mensen waren tegen

Nijmeegse Winterweken

Deze maand zijn onder meer de Nijmeegse Winterweken in de kerk. Die duren van 14 december tot en met 5 januari. Zo zijn er twee kerststallen te zien: de 'Nijmeegse' stal van pater Gerard Mathot in papier-maché en de Gebroeders Van Lymborchstal, die is gebaseerd op de middeleeuwse miniaturen van de broers. Verder staat er een kinderwensboom en zijn er legio optredens. Wijgers: ,,Het is een breed programma voor heel Nijmegen: daar hoort geen entreegeld bij." De rest van januari en in februari is de kerk gesloten, dus wordt pas in maart de kwestie weer actueel.