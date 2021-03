Voorlopig nog geen oogst van innovatief mega-zonnepark langs A73

De kans is groot dat op de 50 hectare landbouwgrond tussen de A73 en de Bijsterhuizenstraat ook dit jaar weer gewoon maïs wordt geteeld. Dat terwijl Engie hier, aan de rand van Nijmegen-West, al vorig jaar een vooruitstrevend project wilde starten. Een zonnepark op hoge stellingen met een opbrengst waarmee 13.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien en daaronder gewassenteelt.



Deze innovatie levert in plaats van 100 procent opbrengst aan zonne-energie of teelt een gecombineerd rendement tot wel 180 procent op.



Eind 2019 leken alle seinen voor het project op groen te staan. De vergunning van de gemeente Nijmegen was binnen, netwerkbeheerder Liander was klaar om de 45 megawatt aan stroom te ontvangen en partner Green Meteor uit Breda legde de laatste hand aan de keuze voor de meest geschikte gewassen.