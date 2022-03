Voormalig Belastingkantoor ‘serieuze optie’ voor opvang 160 Oekraïners

NIJMEGEN - Een deel van het voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat in Nijmegen is nadrukkelijk in beeld als opvanglocatie voor maximaal 160 vluchtelingen uit Oekraïne. Samen met de twee cruiseschepen die worden afgemeerd in de Waalhaven, zijn er in Nijmegen dan 400 plekken beschikbaar waar vluchtelingen langere tijd kunnen verblijven.