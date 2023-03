Voormalig ketelhuis in Aldenhof wordt huiskamer voor de buurt

Het voormalige ketelhuis in de Nijmeegse wijk Aldenhof wordt een huiskamer voor de buurt. Bewoners kunnen er terecht om elkaar te ontmoeten en er komt ruimte voor activiteiten en exposities. Op dit moment is het gebouw nog in gebruik als kantoor van woningcorporatie Talis.

Samen met wijkplatform Aldenhof heeft Talis overlegd hoe dit markante pand het best ingezet kan worden. In wijkblad De Dukenburger was opgeroepen ideeën in te dienen. Veel suggesties hadden te maken met ontmoeten.

Talis heeft Bindkracht10 en SLAK ateliers gevraagd om er een invulling aan te geven. Slak ateliers verhuurt werkruimte aan kunstenaars en Bindkracht10 is een Nijmeegse welzijnsorganisatie. Mogelijke functies voor het ketelhuis zijn: een buurthuiskamer, activiteiten voor jeugd en ouderen en een atelierruimte met expositiemogelijkheden.

Meerwaarde voor bewoners

,,We zijn blij dat we met het pand iets kunnen betekenen voor de bewoners in de buurt”, zegt Ronald Leushuis, bestuurder Talis. Ook het wijkplatsform van Aldenhof is tevreden. Voorzitter Pierre Sophie: ,,Wij vinden het belangrijk dat het ketelhuis een meerwaarde biedt voor de bewoners.”

Het vernieuwde ketelhuis moet aan het eind van het jaar klaar zijn. Betrokken partijen en gemeente overleggen verder over de precieze invulling. Het pand blijft de komende maanden nog kantoor- en vergaderruimte van Talis.

Stadsverwarming

Het karakteristieke ketelhuis in Aldenhof is eind jaren 60 neergezet voor stadsverwarming. Later kregen de woningen in Dukenburg een eigen cv-ketel. In de jaren 80 werd het gebouw in gebruik genomen als kantoor en is er een extra verdieping opgezet. De schoorsteen herinnert nog aan de tijd van de stadsverwarming.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.