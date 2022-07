Voormalig NEC-speler is jochie uit de Hazenkamp, held op Curaçao

Het leven van Remko Bicentini is altijd gevuld geweest met voetbal. Als klein jochie was hij al vaak op de Goffertwei te vinden, ook toen hij met zijn familie van de Hazenkamp naar Hatert was verhuisd. In zijn laatste mavojaar kreeg hij bij NEC een profcontract. Hij speelde er een paar jaar. Nu is hij al weer lang trainer (sinds kort met UEFA-Pro-licentie), het laatste jaar als assistent bij wederom NEC. Zijn grootste successen behaalde hij als bondscoach van Curaçao.