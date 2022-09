Voorraad van Nijmeegse interieurzaak Homestock gaat onder de hamer na faillissement

NIJMEGEN - Een interieurwinkel minder in Nijmegen: Homestock is failliet verklaard en de vestiging aan de Marikenstraat heeft haar deuren gesloten. De complete inboedel en voorraad van de winkel worden deze maand online geveild.

Wie nog op zoek is naar een kast, bank of eettafel, kan in september speuren op het veilingplatform BVA Auctions. Daarop verkoopt de curator van Homestock alle spullen. Slimme bieders kunnen daardoor goedkoop spullen van de winkel bestellen.

De interieurketen is sinds eind juni failliet. Homestock liet in een statement weten dat het faillissement is aangevraagd vanwege tegenvallende verkoopcijfers en inflatie. Verder zou de oorlog in Oekraïne voor vertraging in de leveringen zorgen, waardoor het onmogelijk was langer open te blijven.

Veilmaand september

De winkelketen had ook vestigingen in onder meer Haarlem, Eindhoven en Rotterdam. De inventaris van alle filialen wordt verspreid over de hele maand september online verkocht. Enkele veilingen, zoals die van de vestiging in Bloemendaal, zijn al begonnen. Wanneer de onlineverkoop van producten uit het Nijmeegse filiaal plaatsvindt, is nog niet bekend.