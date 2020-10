Voorrang bij testen zorg en onderwijs is óók overbelast, personeel wacht tóch dagen op uitslag

,,Mensen moeten nog steeds veel te lang wachten’’, zegt woordvoerder Eric Bosman van zorgbranchevereniging Actiz. Uit een peiling onder de aangesloten zorgorganisaties blijkt dat twee derde nu zelf het testen maar is gaan regelen.



Van de, vaak kleinere, organisatie die wel op de teststraten van de GGD zijn aangewezen geeft het merendeel aan dat de voorrang niet goed werkt. ,,En dat baart ons enorm veel zorgen.’’ De voorrangsregels waren bedoeld om te voorkomen dat personeel lang thuis zit. ,,En zeker nu de tweede golf er is, is echt iedereen hard nodig en begint het een probleem te worden.’’

‘Reguliere lijn lijkt sneller dan voorrangslijn’

Volgens Wouter Middendorp, rector aan het Nijmeegse Citadel College lukte het op de eerste dag, vorige week maandag, nog wel om docenten binnen een dag te laten testen. Maar sindsdien lukt het ‘eigenlijk nooit meer’ en wijken docenten soms ook weer uit naar de reguliere testlijn. ,,Het ene moment lijkt de reguliere lijn sneller dan de voorrangslijn, of andersom. Docenten moet nu soms een, twee of zelfs vier dagen wachten.”

Rector Martinette Selten van het Canisius College in Nijmegen herkent dat beeld. ,,Het is in de praktijk niet haalbaar om op dezelfde dag getest te worden”, zegt zij. ,,We hebben de afgelopen dagen drie docenten gehad die voorrang hebben aangevraagd. Godzijdank zijn ze alle drie negatief getest, maar zij hebben allemaal langer dan twee dagen moeten wachten.”

Inschatting op basis van RIVM data

Volgens de GGD komen de problemen doordat niet goed is ingeschat hoeveel personeel van de voorrangsmogelijkheid gebruik zou maken. ,,Die inschatting is gedaan op basis van gegevens van het RIVM’’, aldus een woordvoerder. De prognose was dat ongeveer 2.000 mensen per dag met voorrang getest moesten worden. ,,We zijn aan de veilige kant gaan zitten met 3.000 plekken.’’



Maar ook dat blijkt niet voldoende. nadat er al werd opgeschaald naar 3.500, klopten afgelopen maandag 4.500 mensen aan voor zo'n voorrangsplek. ,,Dat betekent dat mensen die 's middags belden best uiteindelijk pas woensdag terecht konden.’’

15 uur tussen test en uitslag

Idee is eigenlijk dat mensen die 's ochtends bellen meteen in die ochtend terecht kunnen en en dan aan het eind van de dag de testuitslag hebben. ,,Er zit 15 uur tussen testen en uitslag.’’

Volgens de GGD moet de ruimte voor het zorg- en onderwijspersoneel uit de bestaande testcapaciteit gehaald worden, die al veel te klein is om iedereen met coronaverschijnselen te kunnen bedienen. ,,Er is geen aanvullende capaciteit gekomen.’’ En de GGD wil niet onnodig plekken vrijhouden voor zorg- en onderwijspersoneel, omdat daardoor weer anderen extra lang moeten wachten op een plek bij de teststraten.

De gezondheidsdienst stelt dat zorg- en onderwijspersoneel ondanks de overbelaste voorrangsplekken wel sneller geholpen wordt dan anderen. ,,Want dat duurt zeker twee keer zo lang. Kan goed zijn dat je op maandag belt en als donderdag terecht kunt en dan pas zaterdag de uitslag hebt.’’



Via de voorrangslijn krijg je volgens de GGD binnen 48 uitsluitsel over de vraag of je besmet bent. ,,We proberen vraag en aan bod zo goed mogelijk af te stemmen. Als we zien dat de vraag blijvend hoog is, passen we de aantallen die voorrang krijgen aan.’’

Snelheid garanderen

De Nijmeegse zorgkoepel De Waalboog is een van de organisaties die zelf het testen hebben geregeld. ,,Wij hebben onze eigen route om onze medewerkers en vrijwilligers te laten testen’’, vertelt een woordvoerster.



,,Ook om juist die snelheid te kunnen garanderen testen we de mensen zelf en laten we dat via het ziekenhuis CWZ analyseren.’’ Dat heeft naast snelheid ook nog een tweede voordeel: ,,Zo ontzien we de teststraten.”

