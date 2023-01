Voorrang op een woning voor eigen inwoners? Niet doen, vindt Nijmegen

Niet kunnen praten of lopen, Oscar (4) en Oskar (6) hebben zeer zeldzame ziekte: ‘Leven met de dag’

Ze wonen - toeval oh toeval - op een steenworp afstand van elkaar en hebben dezelfde zeer zeldzame aandoening: Oscar (4) en Oskar (6) hebben een ziekte waarmee elk jaar een of twee jongens geboren worden in ons land. Een gesprek met hun ouders over het leven, hun positiviteit, de toekomst en hun grote wens: een rolstoelbus.

10 januari