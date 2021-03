Voorrang voor jongeren tot 28 jaar bij huurappartementen Nijmegen-Noord: ‘Duizend reacties op tien woningen’

NIJMEGEN - Jongeren niet ouder dan 27 jaar komen in aanmerking voor 48 sociale huurappartementen in Nijmegen-Noord. Omdat juist deze doelgroep in de knel komt, kiest woningcorporatie Talis er nadrukkelijk voor om hen voorrang te geven bij twee woongebouwen in Woenderskamp. Hier komen in totaal 124 appartementen met een mix van jongeren en andere bewoners.