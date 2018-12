Voorstel: ‘Heel Nijmegen vuurwerkvrij, met enkele zones voor vuurwerk’

Door de import van illegaal vuurwerk wordt het nog gevaarlijker, zegt Van Doorn. ,,Een kwart van het vuurwerk dat afgestoken wordt, is al illegaal. Al het gedoe is moeilijk te controleren. Het wordt vervoerd vanaf Polen, opgeslagen in schuurtjes. Er is illegaal vuurwerk dat de kracht evenaart van granaten.”



Ranshuijsen en Van Doorn pleiten er wel voor om de inwoners van de stad bij de plannen te betrekken. ,,Veel mensen houden graag vast aan tradities, omdat ze het gezellig willen houden. Maar dat hoeft niet altijd met vuurwerk", volgens Van Doorn. ,,In sommige wijken zal het best spannend worden, maar we hoeven ook niet meteen helemaal overstag. Wij hebben een ideaal, maar willen mensen niets afpakken. We willen dat het voor iedereen leuk blijft.”