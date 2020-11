Voorstelling over pandemie loopt vertraging op door corona, maar nu tóch zichtbaar in Schouwburg Nijmegen

VIDEONIJMEGEN - Een beetje bizar toeval is het wel: een voorstelling over een pandemie die door een echte pandemie beïnvloed wordt. Theatergroep Orkater raakt met hun voorstelling Alles komt goed wel erg veel de actualiteit. En dat op de dag dat de theaters weer open mogen.

Het is donderdag een van de eerste voorstellingen in Nederland sinds de verplichte sluiting van theaters om het coronavirus te beteugelen. ‘s Middags om 16.00 uur stroomt de Stadsschouwburg Nijmegen al vol. Nou ja, vol, dertig bezoekers dan.

Want meer dan dertig gasten zijn helaas niet toegestaan. Daarom speelt Orkater Alles komt goed maar liefst acht keer in vier dagen. Voor de niet zo snelle rekenaar: voor 240 gasten dus. Dat terwijl er normaliter meer dan 900 plekken zijn in de schouwburg.

Later dan gepland

Eigenlijk was het de bedoeling dat het theatergezelschap al eerder op de planken zou staan, maar toen moesten door de maatregelen de theaters weer dicht. ,,We hebben besloten, nu het weer kan, om toch voor die 30 mensen per keer te gaan spelen’’, vertelt Geert Lageveen, bedenker van het stuk.

Het stuk gaat over de pestepidemie een tijd geleden. ,,Maar er zijn een hoop paralellen aan te wijzen. Het is daarom echt wel mooi om deze voorstelling nu te spelen en voor de mensen bijzonder om ‘m juist nu te zien. We mogen hem nu eindelijk spelen en daar zijn we ontzettend blij mee.’’

Echt rendabel is het volgens Moeps Stellingwerf, marketingmedewerker van de schouwburg, niet echt. ,,Maar het is heel fijn om weer mensen te kunnen ontvangen. Dit is wat we het liefste doen. We vinden het ook belangrijk dat we onze functie behouden op deze manier.’’

Erg dankbaar is in ieder geval bezoekster Marij Bernards uit Nijmegen. Ze komt letterlijk juichend binnen. ,,Ik ben hartstikke blij dat het weer mag. Met dertig personen is het erg intiem. Je wordt er echt in gezogen, prachtig.’’ Dat beaamt ook maker Lageveen: ,,Theater is een mooie plek om gevoelens te delen. Dat kan bij uitstek bij deze voorstelling. Dan kom je er misschien wel sterker uit en komt alles ook echt weer goed.’’

