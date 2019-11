Voortaan tot elf uur 's avonds betaald parkeren in centrum Nijmegen

Plek zat in de parkeergarages

Dat is echter niet de enige reden: volgens het college van burgemeester en wethouders is in de avonduren plaats zat in parkeergarages in en rondom het centrum, waar vanaf zes uur 's avonds een gereduceerd tarief geldt van 50 cent per uur. Ter vergelijking: parkeren aan de straat kost 2,90 euro per uur. Met de maatregel hoopt het college dat automobilisten de straat inruilen voor een parkeergarage.