Voorwaardelijke tbs voor Nijmegenaar (37) na bedreigen spelende kinderen op straat

Video Automobi­list bekneld bij eenzijdig ongeval op Nieuwe Dukenburg­se­brug in Nijmegen

25 januari NIJMEGEN - Bij een eenzijdig ongeval op de Nieuwe Dukenburgsebrug in Nijmegen is zondagavond de bestuurder van de auto bekneld komen te zitten. Hij is door de brandweer uit de auto bevrijd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.