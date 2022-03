Voorzichtige opkomst in Nijmegen: halverwege de middag heeft pas 3 procent gestemd

Oud-Nijmegena­ren van het jaar vertellen in reeks gesprekken over wat vrijheid voor hen betekent

NIJMEGEN – Oud-Nijmegenaren van het jaar vertellen in een reeks gesprekken over wat vrijheid voor hen betekent en hoe ze vrijheid integreren in hun leven en werk. De drie bijeenkomsten in de Nijmeegse bibliotheek aan de Mariënburg zijn een initiatief van het 4&5 mei comité Nijmegen en Bibliotheek Gelderland Zuid.

