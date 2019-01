Vosjes Radboud wekken walging, maar krijgen ook bijval

Roeivereni­ging De Waal koopt botenloods voor in Spiegel­waal

7:37 NIJMEGEN - Roeivereniging De Waal heeft in Amsterdam een tweedehands botenloods gekocht die in de Spiegelwaal moet komen te liggen. Er moet eerst nog wel een vergunning geregeld worden. Maar deze week wordt de botenloods van 30 meter lang, 7,5 meter breed en 5,20 hoog al van Amsterdam naar Nijmegen gesleept. Voorlopig komt het gevaarte te liggen in de Oostkanaalhaven in afwachting van een vergunning voor de Spiegelwaal.