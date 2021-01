Voss: voor de zomer nog niet voldoende mensen gevaccineerd

Gemeente meet minder verkeer op Groene­straat, ondanks komst Action

13 januari NIJMEGEN - De Groenestraat is niet drukker geworden door de komst van de Action en de nieuwe Albert Heijn. Dat concludeert de gemeente Nijmegen uit een meting in september. Buurtwoordvoerder Wim van Beurden is sceptisch: ,,Pas als het normale leven weer op gang komt, kun je er iets over zeggen.”