Vraag naar hulp bij eetstoornis stort in: ‘We vrezen een stuwmeer’

In een normale maand melden zich ongeveer tweehonderd nieuwe cliënten met een eetstoornis bij de ggz-instelling. In de maand van de lockdown hebben zich ‘slechts’ vijftig mensen gemeld; een daling van 72 procent.



,,Die komt overeen met de algehele daling van hulpvragen in de geestelijke gezondheidszorg sinds het begin van de coronacrisis’’, zegt Hein Schepens van Human Concern.



,,We maken ons grote zorgen dat mensen met eetproblemen zich niet meer melden bij de huisarts, want die doorverwijzing is nodig om aan de behandeling te kunnen beginnen. We vrezen een stuwmeer aan aanmeldingen als we enigszins teruggaan naar normaal.’’