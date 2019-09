Vraag Sjanneke maar voor het volgende Democratiefestival

Hilarisch eigenlijk, dat er vorig weekeinde leerlingen op het Democratiefestival in Nijmegen waren omdat dat moest van school. Een democratiefestival met gedwongen bezoekers. Dat klinkt als weinig democratisch.



Niet ver van dat festival was in hetzelfde weekeinde de 24 uur van Nijmegen. De Nijmeegse Stadsschouwburg had bedacht iemand de sleutel van het gebouw te geven om daar iets leuks in te doen.



Dit jaar was het Sjanneke Boerland die er een programma mocht neerzetten. Zij diende namelijk het leukste plan in.



Ik mocht er ook optreden. Ik heb er verhalen verteld over het Midden-Oosten. Maar mijn bijdrage was bescheiden, afgezet tegen de grote namen die ze had weten te strikken.