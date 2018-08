Vrachtschip weggesleept van Waal, oorzaak lekkage nog onduidelijk

'Vreemdpar­keer­ders' zorgen voor overlast in Nijmegen

8:47 NIJMEGEN - Bloemenbuurt-bewoners hebben het gehad met automobilisten die niet voor een parkeerplaats willen betalen en daarom massaal de parkeerplekken in hun wijk inpikken. Ze zijn niet de enigen. In veel meer buurten in West, Oost en ook in Brakkenstein en Hatertseweg en omgeving hebben de bewoners last van 'vreemdparkeerders'.