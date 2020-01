Vrachtwagen boort zich in houtwal langs A73 bij Nijmegen

Bewoners Nijmeegs ‘spookhuis’ opge­schrikt door brandstich­ting

11:12 NIJMEGEN - Grote schrik voor de bewoners van een monumentaal pand aan de Parkweg in Nijmegen: een onbekende stak vannacht een kerstboom in het portiek in brand, waardoor de voordeur vlam vatte. Verder kwam het vuur gelukkig niet. ,,Maar dit had heel anders kunnen aflopen”, zegt een bewoonster.