Vrachtwagen rijdt tegen pui in centrum Nijmegen, gebouw ontzet

Nijmeegse politie: ‘Haal geen trucs uit om toch rond te kunnen hangen’

6 april NIJMEGEN - Toch met vrienden samenkomen door met twee auto's naast elkaar te parkeren? Ook dát is groepsvorming, zo waarschuwt de Nijmeegse politie. Agenten in Nijmegen constateren dat verschillende mensen in de stad trucjes uithalen om zo toch met elkaar samen te komen.