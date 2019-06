Vrachtwagen rijdt zich klem onder viaduct Nijmegen

Video Stichting Hubert zoekt 25.000 euro om Broodbus nieuw leven te geven

14:30 ARNHEM/NIJMEGEN - Het is een van de grootste werken die kunstenaar en muzikant Herman Brood heeft nagelaten. De staat van onderhoud van de stadsbus die Brood in 1990 voor de gemeente Arnhem beschilderde is echter bedroevend. Met 25.000 euro wil de Nijmeegse Stichting Hubert de ‘Broodbus’ weer nieuw leven inblazen.