Vrachtwagen rijdt zich vast op betonnen bol in Nijmegen

Spitsmij­ders op Waalbrug melden zich massaal

18:27 NIJMEGEN - Spitsmijders die dagelijks van en naar Nijmegen rijden, melden zich massaal voor SLIMspitsen. In twee dagen tijd hebben al 1800 automobilisten laten weten dat ze buiten de spits willen reizen, of met fiets of bus naar de stad komen.