Vrachtwagen verliest al rijdend heet asfalt in Nijmegen: meerdere wegen dicht

Politie jaagt op ‘bijl-overval­lers’ en supermark­ten nemen beveili­gers in dienst

26 november NIJMEGEN - De recente overvallen op supermarkten in de regio Nijmegen zijn mogelijk het werk van een en dezelfde dadergroep. ,,We onderzoeken of er tussen de overvallen een samenhang bestaat”, zo bevestigt een woordvoerder van de politie. De politie probeert supermarkten in Nijmegen en omgeving rondom openings- en sluitingstijden extra in de gaten te houden. Supermarkten zelf hebben beveiligers ingeschakeld.