Vrachtwagen vol schroot kantelt op rotonde in Nijmegen

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De vrachtwagen kantelde in de bocht van de rotonde. De vrachtwagenchauffeur is uit voorzorg behandeld door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond te zijn geraakt.



Een verkeerslicht is geramd en beschadigd geraakt bij het incident. De vrachtwagen was geladen met schroot. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse. Het verkeer ondervindt enige hinder van het ongeluk.



De locatie van het ongeluk op de kaart: