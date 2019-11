Vrees dat nieuwbouw in Jerusalembuurt onbetaalbaar wordt

NEC aan kop in tweede periode na riante zege op TOP Oss

8 november NIJMEGEN - NEC heeft de smaak te pakken. Ook bij mindere fases in een wedstrijd is de ploeg van François Gesthuizen, Rogier Meijer en Adrie Bogers in staat om met een goed resultaat na negentig minuten de kleedkamer op te zoeken. Vrijdagavond zakte NEC soms ver weg, maar versloeg de Nijmeegse eerstedivisionist TOP Oss wel met 3-0.