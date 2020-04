Vrees voor periode van neerslachtigheid: coronacrisis leidt tot depressie en zelfdoding

Zo denkt Derek de Beurs, deskundige suïcidepreventie van het Trimbos-instituut, dat een toename van het aantal zelfdodingen en diepe depressies zelfs onvermijdelijk is. ‘Dit zien we namelijk tijdens elke crisis, of het nu de financiële crisis is van 2008, of de Sars-uitbraak in 2002', schrijft hij.

Oren en ogen open

Bij 113 zelfmoordpreventie merken ze daar volgens woordvoerder Stefanie Michelis nog niets van als ze kijken naar het aantal mensen dat met de hulplijn contact opneemt. ,,Maar als je kijkt naar onderzoek over crises dan zal het aantal toenemen. We houden onze oren en ogen open en zijn mensen aan het trainen om alert te zijn.’’

,,Waar ik een beetje bang voor ben, is dat de vergelijking met een cultuurschock op gaat’’, zegt Marc Slors, hoogleraar cognitiefilosofie van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Een cultuurschok is de ervaring die mensen als ze ineens in een ander land komen waar totaal andere gewoonten gelden.



,,Je ziet in onderzoek dat daar naar gedaan is dat in de eerste maand mensen nog ontzettend enthousiast zijn over de nieuwe omgangsvormen, en zich er goed bij voelen. Maar daar zit een omslagpunt in: als het nieuwe er af is, ontstaat er een soort chagrijn.’’

Omslag eind deze maand

Slors denkt dat eind deze maand die omslag wel eens bereikt zou kunnen worden. ,,En dan kun je depressie verwachten. Vergelijk het maar met rouw, het verlies van een geliefde of bijvoorbeeld van je baan. Dan ontstaat een soort neerslachtigheid en gemis, meer dan dat mensen in verzet komen.’’



Bij het Rode Kruis, dat sinds half maart een speciaal nummer heeft geopend voor mensen die willen praten over de crisis, krijgen ze heel wat telefoontjes van mensen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan een luisterend oor. Volgens woordvoerder Sandra van Houten zijn er al 15.000 telefoontjes binnengekomen en is de verwachting dat de komende weken meer mensen zullen bellen die niet zo lekker in hun vel zitten.

In de val