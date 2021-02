Vrieskou? Montage van airco’s gaat ‘gewoon’ volle bak door

Gruwelijke dood voor dakloze Jarek (53), die op doorreis was naar zijn zwangere dochter

10 februari NIJMEGEN - De Pool Adrian W. (33) die wordt verdacht van het doodslaan van zijn 53-jarige landgenoot Jarek in de bosjes langs de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen, moet wegens doodslag twaalf jaar cel opgelegd krijgen. Dat heeft de officier van justitie woensdag geëist voor de rechtbank in Zutphen.