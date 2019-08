Vroege autoinbrekers slaan opnieuw toe in Zwanenveld: diverse wagens opengebroken

Een buurtbewoner laat weten dat de inbraken rond vijf uur vanochtend plaatsvonden. Wat de buit is waarmee inbrekers ervandoor gingen is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zorgde een autoalarm ervoor dat de inbrekers ervandoor gingen. De daders sloegen ruiten in om in de cabine van de geparkeerde auto's te geraken. Daarbij is aan allen getroffen auto's schade ontstaan.

Buurtonderzoek door de politie heeft nog niet geleid tot aanhouding van de daders. Volgens de politie is nog niet zeker in hoeveel auto's is in gebroken. ,,We weten wel dat in dezelfde wijk in de nacht van 13 op 14 augustus in drie auto's is ingebroken’’, laat een woordvoerder van politie weten. ,,De wijkagent is ook op de hoogte van die inbraken.