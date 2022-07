Vroeger stond Rammstein ‘gewoon’ op FortaRock, de festivaldirecteur van toen is nu toeschouwer

Het vroeg, zegt hij, wel even wat aanpassingen. Robert Korstanje had alweer een paar jaar en droom waarheid gemaakt door in 2008 een metalfestival te organiseren. Het werd gehouden in Park Brakkenstein en er kwamen zo’n achtduizend mensen op af. Het idee voor FortaRock ontstond in een auto, onderweg naar huis na een concert van System Of A Down in Rotterdam.