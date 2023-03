Vrouw (19) die zorgpersoneel met messenlade dreigde ‘af te maken’ veroordeeld tot werkstraf

Jonge vrouw in instelling sticht met haar knuffel brand: ‘Ik heb me een pop gevoeld die van plek tot plek ging’

Een 19-jarige vrouw die in november haar kamer bij zorgorganisatie Pluryn in Groesbeek in brand stak met haar knuffel, deed dit ‘uit wanhoop’. Zelf zegt ze zeven weken lang opgesloten te hebben gezeten in een isoleercel. Pluryn ontkent dat.