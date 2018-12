Vrouw (23) uit Nijmegen aangerand nabij station Wijhe, politie zoekt man met grote neus

Gele Hesjes toch weer de straat op in Nijmegen, volgende week landelijke actie in Den Haag

12:16 NIJMEGEN - De Gele Hesjes gaan zaterdag ook in Nijmegen de straat op. Woordvoerder Danny Cornelissen vertelt dat om 13.00 uur gewoon weer een demonstratieve wandeling door de binnenstad vertrekt vanaf Plein 1944. Voor volgende week zaterdag is een landelijke actie gepland in Den Haag.