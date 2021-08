Vrouw (25) beroofd en bij de keel gegrepen in Nijmeegs park: ‘De striemen stonden in haar nek’

Rond een uur of negen 's avonds hoorden passanten een luid gegil komen uit de buurt van het speeltuintje in het park dat ligt ingeklemd tussen de Bredestraat en de Oscar Carréstraat in de Nijmeegse wijk Nieuw-West. In het park troffen ze de 25-jarige vrouw in totale paniek aan. Ze had een winkelhaak in haar ellenboog, striemen in haar nek en was behoorlijk in shock.