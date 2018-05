Vrouw (34) overlijdt aan verwondingen na brand in Nijmegen

We Are Hunters winnaar van de Roos van Nijmegen

19:11 NIJMEGEN - De band We Are Hunters is als winnaar uit de bus gekomen van de 32ste editie van de Roos van Nijmegen. Samen met De Naakte Waarheid, The Foe en The Moans streden ze donderdagavond in de finale om de titel in Doornroosje.