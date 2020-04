Vrouw (66) geschopt en bespuugd voor buit van 40 euro op Nijmeegse begraafplaats

Het meest opvallend was de rammelende omafiets van de donkere, 16-jarige jongen. De politie hoopt dat getuigen het groepje vaker heeft zien rondhangen in de buurt.

‘Ze bleven maar doorschoppen’

In het programma vertelt ze hoe de drie jongens passeerde toen ze de begraafplaats op liep. ,,Ik zei nog goedemorgen”, vertelde ze dinsdagavond. De drie volgden haar. Toen ze bij het graf van haar man en kleinzoon was gearriveerd, werd ze onderuit geschopt.



,,Ik gaf al mijn geld, maar het was nog niet genoeg. Ze bleven maar doorschoppen. Ik had pijn in de rug en in de knie.”