Vrouw (67) overvallen en vastgebonden in eigen woning in Nijmegen, buit: twee telefoons

Croy de Goffert­boer­de­rij is voor de laatste dag open

9:07 NIJMEGEN - Croy De Goffertboerderij in Nijmegen is vrijdag nog open, het is de laatste dag. Zaterdag sluit het restaurant in het Goffertpark definitief de deuren. De zaak is verkocht. Nieuwe uitbater is Mister Panda, een Aziatisch tapasrestaurant.