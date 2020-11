Vrouw die geschept werd door 21-jarige automobilist op Waalbrug is niet meer boos: ‘maar de volgende keer haal je diep adem’

NEC waakt voor NAC-scenario, ‘corona-acht’ gedoseerd ingepast tegen Roda JC

19 november NIJMEGEN - De voltallige NEC-selectie is weer gezond. De acht voetballers die recent kampten met coronabesmettingen keren allen terug in de Nijmeegse selectie voor het eerstedivisieduel met Roda JC, vrijdagavond om 18.45 uur in het Goffertstadion.