Vrouw die net hersteld is van zware tia bestolen van portemonnee: ‘Dit is heel triest’

De verslaafde, een bekende van de politie, had haar volgens de wijkagent op het station al in de smiezen en liep mee de winkel in. Daar sloeg hij toe en pakte de beurs uit haar tas. Hij ging er vervolgens vandoor. Een personeelslid zag het gebeuren en alarmeerde de politie. ,,Ik schrok me dood. ‘Zie ik dit nu goed?’, vroeg ik me nog af. We zijn echt wel wat gewend hier, maar dit was zo brutaal”, zegt medewerkster Karin.



De 71-jarige was hevig geëmotioneerd door de diefstal. De toegesnelde agenten bekeken de camerabeelden van de winkel en herkenden de verdachte meteen. ,,Hij heeft een groot strafblad en is een echte draaideurcrimineel. We pakken hem regelmatig op voor dit soort vergrijpen”, zegt Nijland.