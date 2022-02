Vrouw die op social media kritiek uit op coronabeleid krijgt ontslag: ‘Dat zal nog vaker gebeuren’

Een antwoord op de bovengenoemde vraag volgt deze maand. Een Nijmeegse medewerkster van een zorgorganisatie die de deur werd gewezen vanwege haar coronakritiek, laat in hoger beroep haar ontslag door een rechter toetsen.



‘Natuurlijk kun je je laten inspuiten met een virusfabriekje en hopen dat het goed gaat en je geen verlamming krijgt van je gezicht of andere ernstige aandoening. Wat je ook kunt doen, is je realiseren dat er gewoon een medicijn is. In tegenstelling tot het vaccin is bij ivermectine wél aangetoond dat het levens redt.’



Het is in de herfst van 2020 als De Waalboog-werkneemster dit bericht op haar LinkedIn-account post. De coronapandemie raakt de ouderenzorginstelling in het hart.



Er zijn besmettingen onder de zeshonderd ouderen op de vijf locaties. Bewoners overlijden. De zorgmedewerkers, zo’n duizend mensen, lopen op hun tandvlees.