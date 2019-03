Vrouw die tankstation overviel en onbekende fietser stak moet naar psychiatrisch ziekenhuis

Dat heeft de rechtbank vrijdag bepaald. De aan schizofrenie lijdende vrouw kreeg in juli 2017 de gedachte in haar hoofd dat ze iemand moest steken. Ze kon er geen weerstand aan bieden, liep naar buiten en stak een onbekende vrouw op een fiets met een mes. Het slachtoffer raakte niet gewond. Er zat wel een gat in haar jas, net onder de oksel.

Bang voor zichzelf

De politie hield de Nijmeegse aan. Volgens haar advocate was de overval een jaar later nooit gebeurd als ze toen gedwongen was opgenomen en een goede behandeling had gekregen. De vrouw heeft meermalen gevraagd om opname. Ook net voor de overval.



Ze besloot in een impuls het tankstation bij haar om de hoek te beroven in september vorig jaar omdat ze een auto wilde kopen en haar bewindvoerder daar geen geld voor vrij wilde maken. Ze ging met een mes naar binnen, haar scooter zichtbaar voor camera’s buiten achterlatend. Toen een medewerker zei dat hij de politie ging bellen, droop ze af.



De Nijmeegse wil graag behandeld worden. ‘Ze is bang voor zichzelf’, aldus haar raadsvrouw op de zitting een week geleden. Na de klinische behandeling zal een ambulante behandeling volgen en is het de bedoeling dat ze beschermd gaat wonen.