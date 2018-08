Vrouw die werd gebeten: 'slacht de koniks niet'

Bloe­merstraat bezorgd over straatdea­lers

9:58 NIJMEGEN - Bewoners en winkeliers in de Bloemerstraat in het Nijmeegse stadscentrum maken zich grote zorgen over drugsdealers in hun straat. Ze vrezen verloedering van de winkelstraat. Gisteravond kwamen ze bij elkaar om te kijken wat ze ertegen kunnen doen.