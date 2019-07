Vrouw ernstig gewond bij brand in appartement in Nijmegen

Weer voertuig in brand gestoken; politie onderzoekt verband met andere autobran­den in Nijmegen

16:37 NIJMEGEN - Volgens de politie is een auto die geparkeerd stond aan de Graafseweg in Nijmegen in brand gestoken. Het voertuig ging in de nacht van zondag op maandag in vlammen op. Daarbij raakte ook een andere geparkeerde auto beschadigd.