Vrouw gewond door zware mishandeling in woning Nijmeegse wijk Hatert

Twee festivals tegelijk in Nijmegen: ‘Het was even schrikken’

20:01 NIJMEGEN - Weer twee grote festivals in Nijmegen in één weekend. Zaterdagavond is de Nijmeegse Kunstnacht. Vrijdag, zaterdag én zondag is Beleef de Oversteek op het NYMA-terrein naast stadsbrug de Oversteek. Daar wordt 75 jaar vrijheid gevierd met muziek, theater, films en een kinderprogramma.